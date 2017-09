South Sudan

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de setembre de 2017

Els britànics van ser els primers estrangers que al s. XIX van poder entrar en els territoris que avui coneixem com el Sudan del Sud o el Sudan Jussà

El substrat sud-sudanès és generalment de persones negroafricanes. Les seves religions eren naturals. S’entén per religió natural tota aquella que creu en un únic Déu omnipotent i etern.

Els sud-sudanesos d’aquella època consideraven Déu com un ésser massa gran i important per arribar-hi. Tanmateix consideraven que els avantpassats tenien contacte amb Déu. Aleshores les seves invocacions anaven dirigides als avantpassats com a mitjancers

Els sud-sudanesos van admetre la presència de missioners britànics tant anglicans com catòlics. Una gran quantitat de persones sud-sudaneses s’inclinaren cap el cristianisme, però les restants agafaren Jesucrist com a primer representant de tots els avantpassats. Jesucrist es va fer seva l’estimació de tots els sud-sudanesos

Els sud-sudanesos i les sud-sudaneses són persones de pedra picada perquè porten dècades lluitant pels seus interessos, que van adquirint. Poc després de la seva independència del Sudan (2011), alguns grups van començar una guerra de mai no acabar (SDRCA, 2017)

Tot i que hi ha molts pous de petroli explotats a través del Sudan perquè Jussà no té mar, la gent viu com sempre, és a dir, de l’agricultura i la ramaderia. El petroli és el que encén les dues parts enfrontades pel conflicte intern. El petroli no es nota al carrer perquè se’n cuiden unes butxaques que tenen molta cobdícia