No és infreqüent que persones de l’entorn es decideixin a presentar una denúncia davant la policia. El fet que més a prop vaig viure fou que un grup de funcionàries m’animessin a presentar denúncia contra el metge que l’estava tractant la meva dona per una situació de manca de salut

Si jo tinc la dona malalta mai denunciaré ni al seu metge ni als seus exmetges perquè això és posar-se contra un poderós Col·legi de Metges. Molts metges no ens agafarien davant una altra malaltia

Més endavant donant-me ràpidament el canvi em van estafar 20,00€ per un bitllet fals. No et pots fiar de ningú perquè era una fotocòpia malt feta del bitllet corresponent. Ara sí que vaig anar a fer una denúncia a la policia, per civisme

He tingut altres ocasions per posar una denúncia per estafa, però vaig veure que no en treuria res. La raó era que no disposava de prou diners per mantenir un judici amb un bon advocat. Vaig optar en dues ocasions per parlar cara a cara amb l’amo de l’empresa, però ell s’escudava amb un hipotètc judici

Una última estafa la van fer els nostres socis al Camerun. Aquest cop sí que vaig denunciar, però, a un any vista, sense solució

Tot això és per parlar de SOS Racisme perquè accepta denúncies de fets racistes en la nostra societat. S’ha de tenir en compte que SOS Racisme ha de tenir un cos d’advocats que formalitzin les sancions contra persones que han demostrat ser racistes

Considero que el procés legal ha de ser feixuc de dur perquè s’han d’aportar proves fidedignes. M’agradaria saber el percentatge de casos que prosperen i tota l’experiència amb aquestes demandes

Crec que són qualitativament similars aquestes denúncies per raó de raça a l’estafa de 20,00€ perquè es van fent estadístiques que marquen el comportament social. No per això dubto del bon comportament de tots els agents al servei de la societat

Lligar caps i atrapar persones racistes és l’objectiu que tots hem de buscar. Animo SOS Racisme que continuï sent fidel als seus estatuts que jo no puc mesurar amb la seva justa mida