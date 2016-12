SOS pel “collidor” immigrant

23 des 2016 per SDRCA

Paco Cerdà - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 23.12.2016

Pla d’ajudes: Inclusió Social trau subvencions per import de 250.000 euros en ajudes per a donar assessorament legal i allotjament a temporers

SOS pel “collidor” immigrant

La lluita contra l’explotació dels collidors immigrants. El combat contra la seua esclavitud moderna i submergida als ordes d’empreses de treball temporal (ETT). Eixa és la intenció de la Generalitat amb l’engegada d’un programa destinat a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya. És un projecte que concedirà subvencions de fins el 250.000 als sindicats agraris perquè realitzen orientació i assessorament legal als immigrants contractats, a voltes de forma abusiva, per a arreplegar taronja. També proporcionarà allotjament a alguns estrangers en les campanyes del caqui, la taronja, la verema, l’ametla o l’oliva, entre altres temporades fortes del calendari agrícola valencià.

Helena Ferrando, directora general d’Inclusión Social, explica que estan intentant millorar el que consideren un alifac especialment centrat en la recollida de taronja. «Esta temporada no és de les pitjors. Està tot una mica més controlat. Hi ha més inspeccions, perquè hem parlat amb la Delegació del Govern, amb l’Institut de la Seguretat Social i la Conselleria d’Agricultura. També s’està mirant més d’on ve el producte», afirma.

La Inspecció de Treball ha caçat a huit empreses citrícolas i onze ETT per contractació fraudulenta de treballadors. Eixe ha sigut el primer balanç de la campanya que la Generalitat ha emprès contra la contractació il·legal en la recollida de la taronja en 2015 i 2016. És solament la punta de l’iceberg, però ja sumen 9.915 jornalers que cobraven fins a un 57% menys del que marca el conveni.

No a les taronges de l’explotació

Entre les actuacions que permetrà el programa, explica Ferrando, està la «sensibilització per part de la societat i dels comerços» que no cal comprar taronja que s’arreplegue mitjançant l’explotació dels collidors estrangers (o del terreny). «Igual que no hem de comprar roba confeccionada amb l’explotació de menors en països llunyans, tampoc hauria de comprar-se taronja en la qual s’explote als treballadors», subratlla.

En les subvencions de l’any passat (amb una partida de 364.000 euros que no se’n va arribar a completar per falta de demanda de les organitzacions agràries), AVA-Asaja va proporcionar 191 places d’allotjament per a temporers que mancaven de vivenda prop del seu treball. El 46 % d’ells eren de procedència romanesa. En el seu projecte es va gestionar la contractació de més de 700 temporers immigrants. La Unió de Llauradors i Ramaders va tancar un balanç d’1.028 persones ateses i 258 treballadors estrangers inserits. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores i Ganaderos (COAG) va donar atenció i acolliment a 470 persones.

S’estima que solament en la campanya citrícola treballen unes 60.000 persones anualment, moltes d’elles d’origen estranger.