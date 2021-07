Posted by

Creu Roja, 19 de juliol de 2021

El pròxim 22 de juliol se celebrarà el Sorteig d’Or de la Creu Roja 2021 i el retransmetrem íntegrament en línia.

Per això et convidem a viure’l en directe per mitjà de l’enllaç següent el dijous 22 de juliol a les 19h.

També el podràs seguir a les nostres xarxes socials i compartir comentaris amb l’etiqueta #AmbtuÉsPossible

Marca la data i l’hora al teu calendari i no et perdis l’esdeveniment més especial i solidari. Afegeix-lo al calendari.

¡MOLTA SORT I GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!