Creu Roja, 30 de juliol de 2021

Ens complau explicar-vos que, un any més, el Sorteig d’Or de la Creu Roja ha comptat amb una gran participació per part dels nostres socis i sòcies. I aquesta gran participació s’ha vist recompensada amb importants premis per un import superior als 4 milions d’euros.

Concretament, el primer premi, dos quarts premis i altres premis de menor quantia, han recaigut en persones sòcies.

Hem contactat personalment amb les persones sòcies agraciades per felicitar-les i recaptar tota la informació necessària per a l’abonament dels citats premis, el qual s’ha realitzat al llarg d’aquesta setmana.

Aprofitem aquesta comunicació per agrair-vos la participació en el Sorteig d’Or 2021 i per contribuir a canviar milers de vides.

MOLTES GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE.