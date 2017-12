Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de desembre de 2017

Hi haurà probablement moltes persones d’ascendència africana que votaran en aquestes eleccions pel nou Parlament de Catalunya. No seran ni moltes ni poques, però representatives de les seves corresponents comunitats

M’agradaria saber a qui votaran perquè seria una fotoflaix bastant real de com és la societat on tots convivim. Hi ha molts més magribins que sud-saharians, però tots poden ser més objectius que nosaltres mateixos perquè majoritàriament som en una zona mediterrània lluny de la continental que governa Espanya

No sé com ni de quina manera han trobat el nostre país. Hi deu haver de tot, però m’interessa aquesta fotoflaix d’allò més. Què hi veuen a Catalunya ?

Coses bones i dolentes alhora, però seria bo de saber-ho nosaltres. Jo desitjo veure’n la caricatura perquè seria més profitós per ambdues parts

No hi ha dubte que aquestes eleccions són decisives, no per saber qui manarà, sinó per redreçar un país sotmès durant els darrers 40 anys a una patètica lluita quixotesca

No crec en el sistema polític amb què es va dotar tot una Espanya que havia de ser democràtica (jo la preferiria demòcrata) ni en la llei electoral

Un apunt que seria essencialment útil seria saber quina opinió tenen els immigrats amb residència administrtiva al nostre país

Em vull situar deliberadament en l’extremisme per fer ressaltar millor allò que penso que falla sobre els últims 40 anys de la nostra història. El balanç millor que en podem esmentar ha estat la gran millora de les infraestructures

Ara hauríem de partir de zero per fer una anàlisi realista i situar-nos en l’horitzó de 2034 per donar satisfacció a tothom

Mai s’ha vist que un empleat que faci la murga al seu amo pugui trigar massa temps perquè agafi la maleta un cop despatxat. És el que s’ha fet fins ara atacar contínuament: atacar els representats de l’Estat. Primer es deia que Madrid tenia la culpa de tot, ara s’ha passat a tot Espanya

Sobre tot això necessitem la col·laboració dels immigrats, de les seves consideracions quan van arribar aquí. Aquesta seria la fotoflaix, molt útil per detectar incongruències opaques als nostres ulls