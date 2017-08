Somnis versus realitats

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 d’agost de 2017

La SDRCA ha reeixit en la seva iniciativa de construcció i posada en marxa d’una fàbrica de totxos al Camerun en el marc de la cooperació internacional

Han estat una trentena de mesos en els que hem estat treballant per aconseguir la garantia que la planta de totxos es construirà

Tenim la seguretat que d’aquí uns 18 mesos la planta començarà a produir inicialment totxos HERO per a obra vista, una novetat en el mercat camerunès

Cap entitat econòmica ni financera de Barcelona no ens ha volgut ajudar. Només per aquestes coses el nostre orgull ha pujat

L’objectiu últim de la SDRCA no és stricto sensu la construcció d’una fàbrica de totxos ni de produir-ne. El nostre objectiu és aconseguir un major desenvolupament humà d’uns 180 assalariats i les seves famílies

Sí, hem tingut moltes dificultats perquè empresaris de Barcelona i gent del poble camerunès ens van advertir dels grans perills que trobaríem, però que hem superat

Volem agrair des d’aquí la gran escalfor que hem tingut d’arreu. Ens sentim serenys per abordar el futur. El futur no és pas únic sinó divers. L’esgotament que sentim ara no ens priva de veure la garantia i la seguretat d’un somni realitzat

És cert, ens han volgut sabotejar. La mare dels ous és salvar la distància entre el 49% de capital forani i el 51% nacional. Aquesta situació genera mals pensaments i males obres.

El Camerun s’hauria d’adonar que aquesta mena d’abusos van en contra de la Nació