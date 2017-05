Som-hi tots cap a l’aplec…!

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de maig 2017

Quan al 2007 la SDRCA publica el seu web Mercat Internacional de Ciència i Tecnologia (www.jmnanswers.es), res no feia pensar que gairebé cap persona d’ascendència africana no s’hi apuntés

El meu record és que només s’hi va inscriure una noia sud-africana tot i que l’accés és de franc

Al llarg dels anys la SDRCA ha anat millorant el web com ara en seguretat i accessibilitat. A hores d’ara el web està estrictament blindat. La SDRCA hi ha canviat el perfil perquè ara s’anomena Arts & Oficis | Borsa de Recursos

Encara sap més greu perquè es va pensar en persones d’ascendència africana donat que comptavem que aquests africans voldrien posar-se en contacte amb la gent del país. Res no va sortir bé

És una app que precedeix les tan conegudes xarxes socials. L’avantatge que té és que aquesta aplicació JMN és molt fàcil de moure-s’hi amb resultats immediats. Això voldria dir que molts africans eviten les relacions públiques ?

Voldríem equivocar-nos en aquesta conclusió perquè, quedar-se a casa, no és bo ni per nosaltres ni per ningú