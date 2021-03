Solucions per ajudar-te en el dia a dia de la teva empresa

Posted by

Cambra Barcelona, 7 de març de 2021

Amb els webinars de Cambra i els seus col·laboradors, t’ajudem a resoldre les problemàtiques laborals, fiscals, societàries, de mobilitat de treballadors, de riscos laborals, de protecció de dades, de finançament, de compliance, etc.

La Nova Economia de les dades i com evitar els riscos legals

El món i l’economia estan canviant, els nous models de negoci gratuïts per a l’usuari i basats en ‘Big Data’ s’han consolidat. Davant d’aquest escenari, empreses i persones hem d’entendre què està passant per adaptar-nos i intentar treure profit per al nostre negoci d’aquesta nova situació, sense generar riscos legals significatius. ; ;