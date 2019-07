Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de juliol de 2019

“Sol solet, vine’m a veure que tinc fred”. Avui podem parlar del Sol, la nostra estrella, però no d’estar sol, ni del sòl dels sòls dels nostres conreus. Malauradament només he estat un sol cop a Londres

Jo m’esperava molt d’aquesta ciutat perquè li atorgava la capitalitat del món de la mateixa manera que considero París la capital d’Europa. A la meva agenda figurava comprar llibres sobre l’Àfrica, però que no em vaig moure d’un centre especialment interessant encara vaig poder comprar en una llibreria un llibre sobre la moda africana, que encara conservo

Quan era caminant per una de les ribes del Tàmesi vaig veure el imponents edificis d’oficines. En aquell moment vaig aixecar el cap. Va ser una sorpresa veure el Sol d’aquelles 11:00. El vaig trobar petit i d’un color platejat. El dia ers perfectament seré

En aquell moment vaig començar a fer nombres. La distància aproximada de Barcelona a Londres és d’uns 1.500 km, sempre en sentit Nord. Quan vaig anar a Noruega no em vaig fixar amb el Sol, però a Londres sí (?). La teoria que em vaig fer era que érem molt a prop del pol (força a prop), essent l’expressió de la curvatura de la Terra

Dit d’una altra manera, la nostra Terra és molt petita. Gira a 15º / h, velocitat considerable. Si volem al Camerun, hi ha cap uns 6.000k en el mateix paral·lel. El Sol hi genera tota una sèrie de consideracions com ara un cel immaculat de color blau-cel al costat d’altres colors propis de la vegetació, verds i marrons

La Terra ha vist molt des del seu origen. A una distància de París a Yaünde d’uns 6.000 km, el pilot ha de notar la curvatura del nostre Planeta. La vegetació de Yaünde és única, però passa sovint inadvertida per les presses al camerunès que viu a Yaünde

Són els contrastos dels diferents sistemes i microsistemes del nostre món tan estimat per gran part dels seus habitants

En fi, la Terra és un regal que mai havíem esperat