Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 d’octubre de 2019

El riu Sara (en àrab, Bahr Sara) és un riu de l’Àfrica central, un dels principals afluents en el seu curs alt del riu Chari (al seu torn principal afluent del llac Txad), que discorre a la República Centreafricana i el Txad. En el seu curs alt es diu riu Ouham, nom amb el qual és conegut a la República Centreafricana. De vegades es denomina com «riu Bahr Sara», un cas clar de tautopònim, ja que bahr, en àrab vol dir ‘mar’ o ‘massa d’aigua’.

El Sara-Ouham té una longitud de 676 km i el sistema Chari-Sara-Ouham, amb 1740 km (més llarg que el propi Chari, que només té 1400 km) estaria entre els 90 rius més llargs del món.

El riu Sara neix a la República Centreafricana. Es compon de diverses branques o fonts, sent la més important el riu Ouham, que de vegades es considera com el seu curs alt, un riu que va donar el seu nom a les dues prefectures de la República Centreafricana per les quals discorre (Ouham i Ouham-Pendé ). El Sara flueix generalment en direcció N-S i després de endinsar-se al Txad desemboca, per la marge esquerra, en el Chari 25 km aigües avall de la ciutat de Sarh (antic Fort-Archambault).

El Sara és el principal afluent del Chari (juntament amb el riu Logone) ia la confluència porta més aigua que el propi Chari.

Font: wikipedia