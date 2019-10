Sistema Bani

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 d’octubre de 2019

El riu Bani és un afluent del Níger que flueix per l’est de Mali. El riu conflueix amb el Níger prop de la ciutat de Mopti, a la regió homònima. Passa per la ciutat de Djenné, a la qual converteix en una illa cada temporada de pluges. Té una longitud de 430 km. Neix per la confluència dels rius Baoulé i Bagoé, tots dos provinents de Costa d’Ivori.

El riu Baoulé, de vegades escrit Baule, és un riu de l’Àfrica occidental que discorre enterament per Mali, el principal afluent del riu Bakoye, una de les capçaleres del riu Senegal.

La seva longitud és d’uns 500 km i la seva conca drena uns 65.000 km². El sistema del Bakoye-Baule supera els 600 km (seguint els criteris hidrogràfics habituals, hauria de considerar-se en puritat el ramal del Baule com la font, ja que el Bakoye amb prou feines té 400 km de longitud). El riu Baoulé no és navegable.

