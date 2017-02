Sis grans ONG creen el Comité de Emergencia per a respondre davant catàstrofes

20 feb 2017 per SDRCA

Levante-Emv – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 20.02.2017

L’ens ho formen Acción Contra el Hambre, ACNUR, Oxfam Intermón, Metges del Món, World Vision i Pla International

Les ONG Acción Contra el Hambre, el Comité espanyol d’ACNUR, Metges del Món, Oxfam Intermón, Pla International i World Vision han unit els seus esforços per a fundar el Comité de Emergencia.

En 2010, Haití patia una de les seues pitjors catàstrofes, un terratrèmol va provocar la mort de 220.000 persones i prop d’un terç dels seus 10 milions d’habitants es van veure afectats. Tres anys més tard, el tifó Haiyan va assolar Filipinas i es va cobrar la vida de 10.000 persones; mentre que en 2015 l’ébola s’expandia per Àfrica occidental causant més de 10.000 morts. El mateix any, un devastador terratrèmol sacsejava el Nepal, portant-se 9.000 vides, deixant 22.000 persones ferides i afectant a altres 3 milions. Països destrossats, vides destruïdes i una infinitat de sol·licituds d’ajuda a les quals donar resposta.

Davant estes catàstrofes és vital respondre de forma ràpida i coordinada per a portar més ajuda a els qui més ho necessiten. Este és el motiu pel qual estes 6 ONG internacionals s’han unit per a crear el Comité de Emergencia, una iniciativa que reunix per primera vegada en Espanya de forma estable a diferents organismes per a atendre de manera conjunyix la resposta ciutadana davant una situació de crisi humanitària. La societat espanyola, recorden les ONG, és una de les més solidàries del món i el Comité de Emergencia busca canalitzar esta solidaritat de forma eficaç i eficient.