Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de maig de 2019

Considero que l’ensenyament del Cristianisme no és una cosa gens fàcil si es fa fora de la infància perquè exigeix fer funcionar el cap fins que l’aprenentge qualli. Sant Patrici, el reconegut patró d’Irlanda, va suar per fer entendre la versió cristiana de la vida

Segons sembla es va agafar a les fulles de trèbol per indicar que la nutaralesa cristiana era reflexada en aquestres fulles trilobulars per fer entendre que cada fulla del trèbol estava enganxada a una única soca

Aquesta és com s’indica la demostació palpable de la Santíssima Trinitat. El conjunt de les tres fulles demostra com un únic Déu es pot manifestar de tres formes

Vaig viure al seu dia la història del Sudan del Sud amb gran intensitat. Vaig entendre que des de Londres s’hi van enviar “batallons de missioners”, tan anglicans com catòlics. Tots van veure amb expectació els ensenyaments religiosos que s’hi van fer

Va ser gloriós veure com els sud-sudanesos es van abraçar a la figura de Crist. Les religions naturals de l’Àfrica es poden resumir en allò més essencial

Els sud-sudanesos ja creien en l’existència d’un únic Déu, però es veien capaços d’apropar-s’hi arran de la seva grandesa divina. Aquestes religions són de tres nivells: Déu omnipotent, els avant-passats, i la gent del carrer. Els sud-sudanesos consideraven que podien fer súpliques a Déu a través dels seus avant-passats, més propers a la seva gran divinitat

Els missioners britànics van transmetre la Santíssima Trinitat, però es van veure absorts per la figura de Crist a qui els sud-sudanesos van donar un paper crucial al fill de Déu. Tots els sud-sudanesos creuen en Déu tot havent-hi implicat Crist com el més alt de tots els seus avant-passats

Molts es van refugiar en el Cristianisme pur i dur, però molts van continuar practicant la seva religió havent-hi incorporat Crist, el Salvador. Això últim és conegut com a sincretisme. L’actual Papa fa crides per no incorporar aquesta mescla en el Cristianisme universal