Simpaties morboses, pròpies d’una malaltia

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de maig 2017

No és massa difícil detectar determinats elements de certs sectors socials que mostren una mena de simpatia per estat islàmic per quant aquest moviment és un desafiament contra les grans potències mundials

Em resulta angoixant observar la voràgine contra les societats europees

Una vegada un especialista en terrorisme em va fer adonar que el nombre de morts provocats per aquestes persones que han perdut el senderi, té efectes demolidors en molts països de majoria musulmana

No es pot descartar una simpatia semblant entre països que viuen al mateix origen geogràfic que aquesta colla d’assaltant

El món sempre ha funcionat de la mateixa manera encara que pugui ser en escenaris diferents

Probablement hauríem d’apretar perquè les potències es posin d’acord en benefici de tots. Els mètodes que utilitza la Xina a casa seva són expeditius, no ha crescut cap mena d’aquestes revoltes

Es pot veure que les coses van adquirint l’ordre que exigeixrn tots els pobles del nostre planeta

La lluita callada que ha emprès l’Estat nigerià està donant fruits en molts sentits. Boko Haram, el club nigerià del terror, està perdent aire fins el punt que s’està allunyant de l’estat islàmic

Un lloc on s’ha establert certa calma és la Somàlia de Mogadixo on les autoritats estan alliberant la barbàrie del seu país

Aquestes noves situacions de calma estan recolzades pels grans d’una forma molt característica. Tothom vol que aquestes convulsions de caràcter mundial disminueixin d’allò més, per això potències regionals com ara Kenya, el policia de la zona, se la juga de veritat en el cas somali, posem per cas

Dol veure com aquestes noies nigerianes, que van tornant de mica en mica cap a casa, ho han experimentat tot per part dels seus segrestadors. Un captiveri d’anys que Nigèria no oblidarà fins el retorn de totes aquestes esclaves. El govern nigerià no llença la tovallola

Malauradament, el món és món des de fa massa temps