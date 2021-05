Simone Weil, Rudolf Otto i René Girard inauguren la Biblioteca de Pensament Contemporani dirigida per Joan-Carles Mèlich

Posted by

Fragmenta Editorial, 4 de maig de 2021

La gravetat i la gràcia, de Simone Weil; El sagrat, de Rudolf Otto, i Veig Satanàs caure com el llamp, de René Girard, són els tres primers títols de la Biblioteca de Pensament Contemporani, la nova col·lecció de Fragmenta, en català, dirigida pel filòsof Joan-Carles Mèlich. Aquest dimecres, 5 de maig, es posen a la venda.

La nova col·lecció Biblioteca de Pensament Contemporani neix amb la voluntat d’aplegar obres representatives de grans pensadors del segle XX ençà. «Amb la tria de cada llibre volem oferir una eficaç porta d’entrada al pensament del seu autor. Es tracta, en definitiva, d’afrontar els grans temes de la contemporaneïtat gràcies a les veus més influents del pensament contemporani», ha dit Joan-Carles Mèlich professor titular de filosofia de l’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor de diversos llibres a Fragmenta, que dirigeix la col·lecció. El dimarts 4 de maig al matí s’ha celebrat la roda de premsa per videconferència amb la participació de Joan-Carles Mèlich, de l’editor Ignasi Moreta i dels autors de les introduccions o traduccions de les tres obres esmentades.

La gravetat i la gràcia és el llibre que inaugura la col·lecció. Recull els fragments procedents dels quaderns manuscrits de Simone Weil —segons la tria feta per l’escriptor Gustave Thibon, que en signa el prefaci— i constitueix encara avui la via d’entrada al pensament ric, fecund i paradoxal de la filòsofa francesa. Pau Matheu, graduat en filosofia per la Universitat de Barcelona, que està enllestint la seva tesi doctoral sobre l’evolució del pensament polític de Simone Weil, n’ha fet la traducció del francès i la presentació.

El segon llibre de la Biblioteca de Pensament Contemporani és El sagrat. Sobre els trets racionals i irracionals de la idea del diví, del filòsof, historiador de les religions i teòleg protestant Rudolf Otto. Otto es proposa aclarir l’experiència del sagrat, lluny de l’argot teològic, deixant de banda les claredats parcials de les racionalitzacions, per crear un llenguatge més ajustat a la vivència religiosa, universal i concreta alhora. Aquest llibre no sols pot ajudar a comprendre la intuïció humana d’allò que és totalment altre, sinó que també ens mostra, com diu a la Introducció l’escriptor i hel·lenista Raül Garrigasait, que també ha traduït el llibre de l’alemany, «un camí per reconnectar la nostra experiència amb l’herència cultural que hem rebut».

I, finalment, el tercer títol de la col·lecció correspon a Veig Satanàs caure com el llamp, de René Girard, la primera obra d’aquest filòsof, antropòleg i teòric de la literatura francès que es publica en català. El llibre constitueix l’aplicació pràctica més reeixida de la teoria mimètica, la gran aportació teòrica de René Girard sobre la necessitat que han mostrat totes les societats de designar un boc expiatori contra el qual es desferma la violència. En paraules de René Girard: «Els relats mítics representen les víctimes de la violència com a culpables. Els relats bíblics i evangèlics representen aquestes mateixes víctimes com a innocents.» El filòsof i dinamitzador cultural Víctor Pérez i Flores n’ha fet la introducció, i la traducció del francès ha anat a càrrec de Mayka Lahoz.

La previsió de Fragmenta és publicar com a mínim quatre volums cada any de la Biblioteca de Pensament Contemporani. Entre els projectes immediats hi ha obres de Sigmund Freud, Vladimir Jankélévitch, Simone de Beauvoir, Gilbert Durand, George Steiner i Adriana Cavarero.