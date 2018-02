Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de febrer de 2018

El Gran Zimbàbue és una de les grans manifestacions arquitectòniques africanes (s. XI) com ara la mesquita de Tombuctú (s. XIV), però de menor envergadura que els grans complexos faraònics de l’antic Egipte

Un cop descobert el Gran Zimbàbue, hi van haver manifestacions negacionistes que dubtaven de l’esperit arquitectònic dels negres, però l’evidència ha anat a favor dels zimbabuesos

Els negres reivindiquen també un primer calendari de fa prop de 5.000 anys, que segons diuen va influir en l’establiment de calendaris d’altres civilitzacions

Els negroafricans lluiten per dotar-se de signes culturals que els permeti ser més a prop de les reconegudes civilitzacions mundials. El pecat de la colonització s’ha de superar a base de signes

L’aterratge de potències estrangeres ha malmès les estructures africanes fins a la seva base. Van ser tots els països de l’Europa occidental que encara s’esforcen per borrar el mapa de l’africanitat

Si es fa un repàs, es pot veure la magnitud de la tragèdia: Espanya, Portugal, França, Regne Unit, Bèlgica, Països Baixos i en menor intensitat Alemanya i Itàlia. Van fer el que van poder per dominar-los i deixar-hi l’emprenta colonial

Des d’un punt de vista colonial, les potències estrangeres van intentar deixar en un no-res les cultures africanes. Ho van aconseguir perquè inclús avui dia molts països africans depenen del que encara son les potències colonials

Hi han quedat les llengües colonials que ara són llengües oficials en molts països. Aquesta situació l’han acceptada per gust o per força les poblacions autòctones. Tanmateix, queden símbols que ningú pot borrar com el Gran Zimbàbue