“Si no ho fem nosaltres, algú altre ho farà”

8 gen 2017 per SDRCA

GEORGINA FERRI – Mataró – foto XAVIER BERTRAL – ARA – 08/01/2017

EL MECENATGE AL SEGLE XXI: Un biòleg i els seus dos fills van crear una plataforma de microfinançament l’any 2010: s’ha fet tan popular que “fer un Verkami” ja és un genèric

L’Adrià i el Joan Sala (dreta) són fill i pare, i amb el Jonàs, l’altre fill, van crear Verkami ara fa sis anys.

“És un espai on es posen en contacte creadors i possibles mecenes que, a partir de petites aportacions, poden finançar diversos projectes de caràcter cultural o creatiu a canvi de diverses compensacions en sintonia amb l’aportació feta”. Així descriu Víctor Pàmies la plataforma Verkami en el pròleg del llibre Amb cara i ulls. Diccionari de dites i refranys sobre l’ull, el primer projecte que es va finançar gràcies a aquesta plataforma de crowdfunfing o microfinançament, ara fa sis anys.

A la quarta planta de l’edifici 2 del Tecnocapus de Mataró hi ha una petita oficina des d’on Joan Sala i els seus dos fills, l’Adrià i el Jonàs, han aconseguit recaptar 24 milions d’euros per a 4.750 projectes en sis anys. “Amb el Víctor érem amics i el vam convèncer, va ser un dels primers projectes que vam ajudar a finançar. Al principi ens costava molt aconseguir creadors”, diu Joan Sala.

Aquest biòleg estava a l’atur quan un dia, navegant per internet, va trobar una plataforma de microfinançament similar a Verkami als Estats Units. Va comprovar que ni a Espanya ni a Europa hi havia res semblant i va dir als seus fills: “Si no ho fem nosaltres, algú altre ho farà segur”. L’Adrià acabava la carrera d’història de l’art i el Jonàs el doctorat en física. Tots tres es definien com a consumidors de cultura i es van veure atrets per un model que suposava un canvi en el procés creatiu. “Fins a aquell moment tu anaves a una botiga i compraves un disc, era un acte totalment passiu. Amb les plataformes de microfinançament es planteja un consum proactiu. T’agrada un grup de música i fas una aportació econòmica perquè pugui fer realitat el seu disc i, a més, participes en el procés creatiu i n’obtens una recompensa que no trobaries a la botiga” , explica el Joan. “Un cop s’ha acabat el projecte i s’han aconseguit els diners, fins que no s’edita el disc, l’autor va informant els usuaris i els fa partícips del procés creatiu, cosa que abans era impensable”, afegeix l’Adrià.

L’assessorament, la clau

En aquests sis anys, han rebut 6.671 projectes, dels quals 4.750 han obtingut els diners que necessitaven gràcies a les aportacions de la gent. Això representa una taxa d’èxit del 71%. “Les plataformes americanes tenen una taxa d’èxit d’entre el 30% i el 40%, alguna d’europea arriba fins al 50%, però nosaltres estem al 70%”, explica cofoi l’Adrià, que afegeix que això és gràcies a l’assessorament que fan a tots els creadors a partir dels formularis que arriben via web: “Els advertim que han de tenir en compte la campanya de difusió, que hauran de plantejar unes bones recompenses, i que hauran de fer una bona descripció del projecte que sigui atractiva i amena. Tot això fa que després el públic hi confiï”.

Entre el conjunt de projectes que rep la plataforma, predominen els musicals, seguits dels que tenen a veure amb el cinema o els documentals i els relacionats amb publicacions (llibres o revistes). Entre totes tres categories representen el 72% dels projectes de Verkami. De mitjana, cada un aconsegueix uns 5.000 euros i l’aportació que acostumen a fer-hi els usuaris és d’uns 40 euros per persona. En sis anys han aconseguit crear una comunitat de 360.000 usuaris. “Entre el 30% i el 40% de les donacions són de gent que ja ha participat en algun altre projecte, és a dir, són repetidors”, assegura el Joan.

Un quadre per al Museu Sorolla

El model de Verkami és un model de microfinançament basat en una recompensa. És a dir, els usuaris obtenen el llibre o el disc que han ajudat a finançar com a contrapartida per la seva aportació econòmica. Per tant, legalment, hi ha un intercanvi comercial. Tot i així, des de la plataforma també han fet mecenatge pur en alguns projectes, com ara amb la Fundació Museu Sorolla, que els va contactar per aconseguir incorporar el quadre Ametller en flor, de la primera època del pintor , a la seva col·lecció. “Van obtenir 43.000 euros i la contrapartida per als mecenes era una visita guiada pel museu i tot de coses que no eren materials”, revela el Joan, que afegeix que “aquest cas es pot considerar mecenatge, per tant, l’aportació dels mecenes hauria de desgravar, i una futura llei de mecenatge a Catalunya hauria de preveure-ho”.

A través de la plataforma dels Sala també es van recaptar 25.370 euros perquè el doctor Manel Esteller pogués investigar l’efecte de diferents fàrmacs en la síndrome de Rett, una malaltia cerebral causada per una mutació en un gen en néixer. En aquest projecte, per una aportació de 25 euros es podia assistir a la presentació de l’estudi i per una de 500 euros s’oferia una visita personalitzada als laboratoris.

El rècord de recaptació, però, el van aconseguir amb el documental l’ Endemà, d’Isona Passola, l’any 2013, en què van arribar als 350.000 euros. I en el podi dels projectes que han recaptat més també hi ha les Cocoro, unes calcetes que absorbeixen el flux vaginal i la menstruació, que han arribat als 170.000 euros. Els Sala han popularitzat tant el microfinançament que “fer un Verkami” ja és un genèric.