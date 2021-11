Si ets estudiant universitari i vols contribuir a la millora de la gestió de l’aigua participa en el segon repte del Blockchain4SDG

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 5 de novembre de 2021

La iniciativa Blockchain4SDG consisteix en una sèrie de reptes on estudiants d’universitats catalanes proposaran solucions per tal de resoldre les problemàtiques exposades a través dels reptes. Aquests esdeveniments són promoguts pel Centre Blockchain de Catalunya juntament amb altres institucions i entitats col·laboradores.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, o SDG en les seves sigles en anglès), són les fites que es va marcar l’Assemblea General de Nacions Unides l’any 2015, a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb la finalitat d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres. La iniciativa Blockchain4SDG vol ajudar a proposar solucions per aquests reptes mitjançant l’aplicació de la tecnologia blockchain.

Segon repte: Blockchain i Aigua

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és una entitat local supramunicipal de caràcter institucional. L’objectiu fundacional principal del Consorci va ser donar resposta a la problemàtica de la gestió dels recursos hídrics de la zona de la Costa Brava i a la preservació de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica en aquest entorn.

El repte proposat pel Consorci és el següent:

“Implementació de la tecnologia blockchain a l’operació de la planta pilot de purificació d’aigua regenerada destinada a la recàrrega d’aqüífers d’abastament per a la fiabilitat en la lectura i processament de la informació”.

Inscripcions i projecte

Els estudiants interessats a participar es poden inscriure mitjançant un formulari al web del CBCat. Poden participar tots aquells estudiants d’universitats catalanes que estiguin cursant l’últim any de carrera, o un màster, de qualsevol disciplina.

Aquells que s’inscriguin ho poden fer amb un grup de 4 ja format, o de manera individual, per tal que l’organització assigni els grups. Els grups poden barrejar estudiants de diferents universitats, i des de l’organització s’encoratja la creació de grups multidisciplinaris (enginyeries, dret, ciències ambientals…). Així mateix, els organitzadors es reserven el dret a refer els grups en funció del perfil dels seus membres.

Cada grup de treball dissenyarà una solució al problema plantejat. Aquest repte reforçarà les seves habilitats per treballar en equip, l’organització i presentació. A més, consolidarà la seva competència per poder solucionar els problemes presentats. No cal presentar la solució proposada en estat de ple desenvolupament, pot ser un prototip, però l’estat de desenvolupament de la solució serà un dels criteris de decisió del jurat.

El premi per a l’equip guanyador es definirà abans de l’inici del repte. D’igual manera, cada participant que arribi a la final, rebrà un certificat de participació signat pels partners representatius. Tots els participants, partners, col·laboradors i universitats representants seran convidats a la presentació final i la cerimònia d’entrega de premis.

Calendari

De l’1 al 30 de novembre: Període d’inscripcions

1a setmana de desembre (dia a definir): Sessió́ formativa als alumnes inscrits

Del 6 desembre al 31 gener: Fase de creació́ i desenvolupament del repte

1a setmana de febrer (dia a definir): Entrega dels projectes finals

Del 7 a l’11 febrer: Deliberació́ del jurat

3a setmana de febrer (dia a definir): Cerimònia d’entrega de premis