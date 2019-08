Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 d’agost de 2019

Les Seychelles, oficialment la República de les Seychelles són un grup de 115 illes situades a l’oceà Índic, al nord-est de Madagascar, amb una superfície total de 455 km². Pertany a la Mancomunitat de Nacions.

La seva capital és Victòria, l’única ciutat de l’arxipèlag, situada a l’illa Mahé i habitada per un terç de la població. Posseeix l’únic aeroport i port internacional del país, que rep vols des dels aeroports internacionals més importants del món, ja que la principal font de divises del país és el turisme.

Una de les atraccions principals de Victòria és el Jardí Botànic, on poden observar exemplars de tortugues gegants que són endèmiques d’aquestes illes (per exemple: la tortuga gegant d’Aldabra, Dipsochelys dussumieri o Geochelone gigantea) i que, encara que són d’una menor talla , són molt semblants a les espècies de tortugues presents a les illes Galápagos. Altres espècies de tortugues gegants de les illes Seychelles són la tortuga gegant de les Seychelles (Dipsochelys hololissa) i la tortuga gegant d’Arnold (Dipsochelys arnoldi), ambdues en perill crític d’extinció. Actualment són objecte d’un programa de cria en captivitat i reintroducció per l’Associació de Protecció de la Naturalesa de les Seychelles.

L’ètnia predominant és la seychellois, d’arrels africanes i franceses, però també hi ha minories xinesa i índia. La majoria de la població professa el catolicisme, un 8% de la població són anglicans i hi ha un 2% de diverses religions.

Seychelles és el que es coneix com un paradís tropical. Les illes conserven la seva bellesa natural, amb belles platges i un mar amb excel·lents condicions per als amants del busseig. Té clima tropical amb temperatures que, anualment, oscil·len entre els 25 i 30 ° C, amb mesos molt plujosos de novembre a maig, quan són aconseguides pels vents monsònics.

Seychelles té l’Índex de desenvolupament humà més alt d’Àfrica i un dels pocs amb un IDH considerat “alt”. Tot i la nova prosperitat econòmica del país, la pobresa segueix sent generalitzada a causa del nivell molt alt de desigualtat d’ingressos, un dels més alts del món, i una baixa distribució de la riquesa.

Font: wikipedia