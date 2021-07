Aptic, 29 de juliol de 2021

Encara que falten dies, el temps passa volant! Així que ja us podeu reservar un foradet a l’agenda: diumenge dia 19 de setembre tindrà lloc l’activitat Escriure – revisar – traduir – revisar – escriure organitzada per l’APTIC.

A la plaça de la catedral de Barcelona, amb motiu de la Setmana del Llibre en Català, podrem escoltar, veure i interrogar la Carlota Gurt i la Palmira Feixas, dues traductores de primera categoria i llarga trajectòria, sòcies de l’APTIC.

Carlota Gurt i Palmira Feixas parlaran de la traducció de Sola, la primera novel·la de Carlota Gurt. Com ha anat la col·laboració? Com afecta el fet de ser traductor a l’ofici d’escriure? I al de corregir? Traduir no és també escriure? On posem el límit? Ens farem aquestes i moltes altres preguntes.

És una bona notícia que, un altre cop, la Setmana del Llibre en Català compti amb l’APTIC per a donar veu als traductors. Ens veiem allà?

Lloc: Plaça de la Catedral de Barcelona (escenari 1)

Hora: 11.45 h

Comissió Editorial de l’APTIC