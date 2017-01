S’esgoten les entrades per al concert per a les persones refugiades al Sant Jordi

19 gen 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – EL PUNT AVUI+ – 18 gener 2017

SOCIETAT: El concert del pròxim 11 de febrer es va presentar la setmana passada

Els organitzadors de la iniciativa Casa nostra, casa vostra van comunicar ahir que s’han esgotat les entrades posades a la venda per al concert solidari en defensa de les persones refugiades que es farà al Palau Sant Jordi el diumenge 11 de febrer. Tot i tenir ple, l’organització manté activa una fila zero on es poden fer aportacions econòmiques. El cartell del concert, el completaran els cantants Joan Manuel Serrat i Jaume Sisa, que ahir van confirmar la seva presència a l’organització. Serrat ha enregistrat, amb altres cantants, una versió especial de la cançó Mediterráneo per aquesta causa.