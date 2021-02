Josep Maria Comorera Villalobos, Ajuntament de Barcelona – 8 de febrer de 2021

El Districte de les Corts ha creat dins del cartipàs d’òrgans de govern i de participació del Districte la Comissió de Treball de Persones Grans, Edatisme i Solitud no volguda, amb la finalitat de portar a terme actuacions de millora en aquests tres àmbits.

La sessió de constitució d’aquesta comissió de treball tindrà lloc el proper 9 de març a les 17 h amb la presència del regidor del Districte.

Com a integrants del Consell Sectorial de Drets Socials, Educació, Cultura i Esports ja existent, ens posem en contacte amb vosaltres per si us interessa integrar-vos a aquesta nova Comissió de Treball.

Si esteu d’acord en participar en aquesta Comissió de Treball us preguem que ens ho dieu contestant a aquest correu, i us afegiríem a la base de dades per fer la convocatòria. Us preguem confirmació de les següents dades:

– nom i cognoms

– entitat

– correu electrònic per enviar la convocatòria

Josep Maria Comorera Villalobos

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Districte de les Corts

Ajuntament de Barcelona

Plaça Comas, 18

08028 Barcelona

674 276 406

jcomorera@bcn.cat

www.bcn.cat/lescorts