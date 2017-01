Serrat grava ‘Mediterráneo’ en versió col·lectiva per als refugiats

5 gen 2017 per SDRCA

SOCIETAT: Un moment de la gravació del nou ‘Mediterráneo’ per als refugiats, ahir

La causa de Casa nostra, casa vostra continua sumant noves adhesions en la campanya a favor de l’acollida dels refugiats que, de moment, prepara dues grans cites: un concert al Palau Sant Jordi l’11 de febrer i una manifestació, també a Barcelona, el 18 del mateix mes. Ahir va ser el cantant Joan Manuel Serrat qui s’hi va afegir: va gravar una versió col·lectiva inèdita del seu tema Mediterráneo, acompanyat d’artistes com Manolo García, Estopa, Els Amics de les Arts, Ismael Serrano i Antonio Orozco per donar suport al Gran Concert per a les Persones Refugiades.

Els organitzadors de la mobilització a favor dels refugiats van explicar ahir que Serrat ha volgut tornar a gravar aquesta la cançó pensant en les persones que creuen el mar buscant una vida millor. Ho ha fet 45 anys després de la versió original del conegut tema.

Casa nostra, casa vostra va anunciar dimarts els primers artistes confirmats del concert: Lluís Llach i Sílvia Bel, Manolo García, Sílvia Pérez Cruz, Macaco i La Fura dels Baus. N’hi haurà una cinquantena. Les entrades ja es poden adquirir al web casanostracasavostra.cat i tots els beneficis aconseguits es destinaran a les organitzacions que treballen en migració i refugi tant a Catalunya com sobre el terreny.