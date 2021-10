Posted by

Creu Roja, 13 d’octubre de 2021

Els desastres naturals no estan previstos, però la nostra resposta davant seu, sí ho està: estem sempre preparats per a actuar.

Avui 13 d’octubre, amb motiu del Dia Internacional per a la Reducció del Risc de Desastres, volem destacar la importància de la rapidesa i immediatesa a l’hora d’actuar davant aquestes situacions.

Iñigo Vila, director d’Emergències de la Creu Roja, ho explica en aquest vídeo: “el nostre treball és estar preparats. Sorprèn moltes vegades quan ens ho pregunten, però és que la majoria del temps l’emprem per a preparar-nos”.

Davant una catàstrofe natural, els nostres Equips de Resposta Immediata en Emergències, sempre preparats, treballen en coordinació amb la Federació Internacional de la Creu Roja (FICR) per a respondre en la prevenció i reducció dels impactes de tota mena de crisi i desastres, com les més recents del terratrèmol d’Haití o l’erupció del volcà de La Palma…

Les nostres prioritats són salvar vides, reduir el patiment i defensar la dignitat humana.

Aquesta actuació és possible gràcies a totes les persones i empreses que col·laboren amb Creu Roja, ja sigui per a una missió en concret o a través del Fons d’Ajuda per a Emergències.

Si vols veure en xifres tota l’activitat que hem realitzat durant el 2020, pots fer-ho en la nostra Memòria 2020.

GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A ESTAR PREPARATS.