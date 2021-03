Posted by

Josep Lafarga, Secretari general, Gremi Editors de Catalunya, 5 de març de 2021

Per al vostre coneixement, a sota us reenviem el correu rebut de la UOC.

Gremi d’Editors de Catalunya Mob. 685 515 912

lafarga@gremieditors.cat

www.gremieditors.cat

València, 279, 1r1a

08009 Barcelona

Tel. 93 215 50 91

Ens posem en contacte per a comunicar-vos que la Universitat Oberta de Catalunya ha obert una nova convocatòria de selecció de col·laboradors docents per al curs 2021-2022 dels següents programes: En els següents enllaços es poden consultar les ofertes publicades per a les vacants de consultor/a (professor/a col·laborador/a):

Màster d’Edició Digital

https://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/personal-docent-colaborador/ofertes/consultors_masters/ofertes_vigents.html?page=1&ambit=16526

Els candidats/es interessats/des en col·laborar amb nosaltres poden dirigir-se a la nostra pàgina web www.uoc.edu a l’apartat “Uneix-te al nostre equip“, en el qual es detallen les condicions i requisits de col·laboració: Per a poder participar en el procés de selecció, cal registrar-se com a candidat/a en l’espai “Uneix-te al nostre equip” i, un cop donat d’alta, i dins de l’espai de candidat/a, presentar la sol·licitud. http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html

Adjunt trobareu informació del vostre interès de la convocatòria de selecció. Agrairem que es faci difusió d’aquesta oferta a les persones que puguin estar-hi interessades i/o a la borsa de treball corresponent de la seva institució. El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 29 de març de 2021.

Gema Ballesteros – Tel. 93 326 35 65 – 93 326 35 31 – convocatoriapdc@uoc.edu – Gestió Integral de l’Equip Col·laborador Universitat Oberta de Catalunya