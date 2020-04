Josep Juanbaró, info@laveudafrica – SDRCA – Les Corts – dissabte, 25 d’abril de 2020

Sovint especulo sobre temes tan complexos com ara la Humanitat o conjunt dels éssers humans

D’on venim, cap on anem ?

Els meus coneixements d’Història són realment limitats… però jo m’atreveixo fent retrospectives i perspectives

Segons tinc entès els sumeris van ser la primera civilització nascuda damunt la Terra. Això ho avala la Bíblia, fa poc més de 10.000 anys, un flaix en la història del nostre planeta.

Cal entendre doncs que va ser el primer lloc del planeta on va esdevenir la divisió del treball: comerç, fusters, pagesos, paletes…

Vaig començar a especular arran d’un curs universitari sobre recerca

Segons sé, el poble d’Israel considera que arribarà la fi del món quan tots els pobles estiguin en pau…!

Ara, amb l’arribada del coronavirus, gairebé tots els pobles del món han enfundat le armes, però encara n’hi ha que volen que el terror de les municions continuï fent el seu camí

No és massa verosímil que jo m’armi mai amb pistoles ni fusells, però hi ha persones que no pensen exactament el mateix

Una vegada em vaig sorprendre d’escoltar una entrevista a un home que vivia de la seguretat. Va dir que, com més barreres poséssim als criminals, més segurs estaríem

He comprovat positivament aquesta asseveració, tenia raó aquest home. La seguretat ven seguretat. És per aquesta raó que continuen essent necessaris els exèrcits. Tant per vetllar per nostra seguretat com per la salut de gairebé tots els països del món

Jo espero que el que ha passat en les residències de persones grans no torni a passar perquè això és una greu falta de seguretat, una inseguretat tan important com coneguda. Ja ha arribat l’hora que com a societat ens plantegem això d’aparcar persones en llocs molt distants de les seves famílies