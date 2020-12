Segueix en directe la presentació del projecte AINA !

Comunicat SmartCatalonia – Secretaria de Polítiques Digitals – Departament de Polítiques Digitals i Adminitració Pública – 9 de desembre de 2020

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Barcelona Supercomputing Center presenten el dijous 10 de desembre el projecte AINA per garantir la supervivència i la competitivitat del català al món digital amb l’ajuda de la intel·ligència artificial. L’acte començarà a les 10h.

AINA generarà recursos tecnològics i lingüístics per al català (corpus, models de llenguatge, motors de traducció i reconeixedors de la parla) i els posarà a disposició de la comunitat científica i empresarial en format obert per fer rendible i atractiva a les empreses del sector la seva inclusió en serveis i aplicacions d’Intel·ligència Artificial (IA) i de Tecnologies del Llenguatge com ara assistents de veu, traductors automàtics, agents conversacionals, etc. Pots seguir l’acte en directe a través del canal de Youtube de Polítiques Digitals.

L’acte serà presentat per l’escriptor Màrius Serra i comptarà amb la presència del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, el director associat del Barcelona Supercomputing Center, Josep Maria Martorell i la directora general de Societat Digital, Joana Barbany. En acabar l’ordre d’intervencions es farà una demostració del projecte.