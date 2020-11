Segueix en directe la presentació del primer grau universitari en intel·ligència artificial de Catalunya

Posted by

Comunicat SmartCatalonia – Secretaria de Polítiques Digitals – Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública – 19 de novembre 2020

El proper dijous 19 de novembre, a les 10h, tindrà lloc la presentació del primer Grau en Intel·ligència Artificial de Catalunya impulsat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb el suport de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Departament d’Empresa i Coneixement.

El Grau en Intel·ligència Artificial té com a objectiu formar a professionals preparats per a incorporar-se en l’ecosistema de la intel·ligència artificial, amb la capacitat d’identificar com les tècniques d’IA poden oferir solucions innovadores a problemes de Tecnologies de Ia informació en empreses i organitzacions i d’aplicar-les de forma que aportin valor afegit.

En l’acte participaran: