Segueix en directe el llançament a l’espai de l’Enxaneta, el primer nanosatèl·lit de la Generalitat

Comunicat SmartCatalonia, 19 de març de 2021

Aquest dissabte, 20 de març, a les 07:07:12 h (hora catalana), s’enlairarà des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan, l’Enxaneta, el primer nanosatèl·lit de la Generalitat.

Podeu seguir el llançament en directe i en obert des del web ensposemenorbita.cat. Des d’aquest mateix web, podreu seguir també, a partir de les 06:35 hores, l’acte que el Govern organitza des de CosmoCaixa amb motiu de l’enlairament del satèl·lit.

L’Enxaneta és el primer dels nanosatèl·lits que la Generalitat posarà en òrbita en el marc de l’Estratègia New Space de Catalunya, la seva aposta per la nova economia de l’espai com a sector d’oportunitats i de futur per a l’economia catalana.