Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 d’abril de 2018

La incipient Il·lustració del s. XVIII va posar les vies a la locomotora del s. XIX. Aquest segle va fer-se ressò de teories de tota mena que van conduir a fer creure que tot era possible

En aquest sentit es va desenvolupar un capitalisme especialment teòric que va xocar amb l’obra de Karl Marx, ara sabem que aquestes hipòtesis no podien considerar les realitats socioeconòmiques de les nostres societats

Les idees desenvolupades abans i durant el s. XIX desembocaren en un s. XX, el pitjor segle de la Història només pensant en les guerres que es van desenvolupar sense oblidar les guerres que provocaren la implosió de Yugoslavia

Com a deixeble de ciències experimentals no puc donar per bona la teoria de l’Evolució perquè mai s’ha pogut expressar matemàticament a diferència de les lleis d’Albert Einstein (1879-1955) i Stephen Hawkin (1942-2018) a partir de l’observació. Tinc la necessitat que algunes persones del domini de les ciències experimentals o matemàtiques demostrin la teoria de l’evolució relatada per Charles Darwin (1809-1882)

El règim nazi es va apropiar d’aquesta teoria per demostrar la llei del més fort. Recordo clarament el fragment d’un documental nazi en què una dona i un home vestits amb bata blanca observaven la lluita a mort de dos animalets de la mateixa espècie

Podem veure que teories sense demostrar poden caure en mans pseudocientífiques que poden dur a la desgràcia de la Humanitat. Tota aquesta lluita per poder demostrar teories prové de la meva formació acadèmica

Fa poc hem estat espectadors de la demostració de les ones gravitacionals descrites teòricament per Albert Einstein. Aquest ha de ser el camí

El nostre s. XIX, rient rient, va fer pensar que l’home ho podia tot. Fins i tot castigar a consciència tot un continent, l’Àfrica. El mal infligit a les comunitats africanes exigiria escriure tot una enciclopèdia de molts volums i ben gruixuts

Aquesta rèmora colonial l’ha de pagar Europa, però no amb diners sinó amb plans sòlids de desenvolupament. S’ha de demostrar que l’home no ho pot tot. Així com es diu: “gat escaldat amb aigua tèbia en té prou”, hauríem d’estar a l’aguait del que està passant durant el s. XXI