Segells africans, ingressos extraordinaris

25 de juliol de 2017

Des que vaig tenir ús de raó fins que la meva filla va assolir la majoria d’edat, em vaig fer col·leccionista de segells

Vaig començar col·leccionant segells matats fins fer una col·lecció de segells nous d’Espanya. També ho guardava tot el que m’arribava. Recollia també segells de l’estranger alhora que feia una col·lecció de segells nous d’Andorra

Vaig treballar també en una filatèlia molt ben assortida, quedava garratibat al veure segells de països africans. En general eren segells que cridaven l’atenció. Més endavant vaig saber que aquests segells nous es feien a l’Àfrica com a producre d’exportació

Són ingressos extraordinaris d’un negoci del qual me n’alegro. Moltes d’aquestes sèries eren productes fets principalment per l’exportació. És una font de diners com una altra, i també fora d’Àfrica

No descarto se n’hagin creat mercats. És una bona pensada per arreplegar diners que d’altra manera no es tindrien

Jo diria que tots els països africans en fan. És una altra manera de no ser tan pobres. Els segells tenen per moltes persones un magnetisme perquè són com petites obres d’art

Si es té temps, en pots gaudir segell per segell perquè cada segell és una història i, en el límit, una obra d’art. Aconsello fer per cada segell una fitxa que descrigui la raó de ser de la imatge

Se’n pot aprendre molt seguint casa sèrie. Us animo a fer-ne una col·lecció africana. Es pot fer per temes o seguint la tirada anual per una mòdica quantitat de diners