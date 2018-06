Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de juny de 2018

Un sapeur és un seguidor de la Sape (Société des Ambienceurs et des Personnes Élégantes). En francès popular sape vol dir abillament. És un moviment nascut als Congos, centrat a Brazzaville i Kinshasa. L’elegància en estil i en maneres de fer defineixen aquest model de vestimenta

Aquest moviment neix als anys 20 gràcies a la roba de segona mà que els donaven els seus patrons. Alguns dels seus detractors deien que s’estaven de menjar per poder lluir els seus vestits

La Sape és encara una forma de vida en les classes humils d’aquestes societats. Quan vaig descobrir aquest moviment em va frapar de totes totes. És realment una cultura adaptada de l’època colonial, però intrínsecament africana

Vaig tenir a les meves mans un exemplar de la revista Mundo Negro, que aconsello a tothom per la seva qualitat informativa, quan vaig descobrir els sapeurs, persones que admiro sincerament

Denota d’una forma intrínseca l’africanitat dels sapeurs. Àfrica és moltes coses més que les privacions que experimenten molts africans

Conèixer la cultura negra africana no és cosa d’un dia. S’ha de tenir contacte amb els africans que tenim aquí per poder-ho entendre. M’alegra veure africans pel carrer per moltes raons.