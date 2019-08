Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 d’agost de 2019

La República Democràtica de São Tomé e Príncipe és un país africà format per diverses illes localitzades al golf de Guinea, específicament al nord-oest de la costa de Gabon, molt a prop de la línia equatorial i que és a prop marítimamente de la Zona Econòmica Exclusiva (ZEE) de Guinea Equatorial. Les illes de major importància són São Tomé i Príncep.

És el microestat més gran del món.

Els primers europeus a arribar a les illes van ser els navegants portuguesos João de Santarém i Pedro Escobar entre 1469 i 1472 juntament amb Annobón. La primera colonització reeixida de São Tomé era una illa deshabitada, va ser establerta en 1493 amb jueus sefardites exiliats d’Espanya per Álvaro Caminha, que va rebre la terra com una concessió de la corona portuguesa. Príncep va ser colonitzada en 1500 sota un acord similar. Per a la meitat del segle XVI, i amb l’ajuda dels esclaus, els colons portuguesos havien convertit a les illes en el principal exportador de sucre d’Àfrica. São Tomé e Príncipe van ser dominades i administrades per la corona portuguesa a 1522 i 1573, respectivament.

São Tomé e Príncipe funciona sota un sistema multipartidista des de 1990. El president de la República és elegit per vot secret, universal i directe per un període de cinc anys. El president pot ser reelegit fins al terme de dos períodes consecutius. El primer ministre és nomenat pel president, i els catorze membres del gabinet són triats pel primer ministre.

L’Assemblea Nacional, l’òrgan suprem de l’Estat i el més alt cos legislatiu, està compost per cinquanta-cinc membres, els quals són elegits per un període de quatre anys.

La justícia pertany a la Cort Suprema. El poder judicial és independent, segons el que estableix l’actual Constitució.

Drets humans

São Tomé e Príncipe posseeix un bon nivell pel que fa a drets humans, incloent-hi la llibertat d’expressió i de premsa, igual que la de formar partits d’oposició. En matèria de drets humans, respecte a la pertinença als set organismes de la Carta Internacional de Drets Humans, que inclouen al Comitè de Drets Humans (HRC).

El país està dividit en dues províncies, São Tomé i Príncipe, aquesta última amb autogovern des del 29 d’abril de a 1995.

Al seu torn, està dividit en set districtes, sis a São Tomé e Príncipe i un a Príncep:

Água Gran (São Tomé e Príncipe)

Cantagalo (Santana)

Caué (São João dos Angolares)

Lemba (Neves)

Lobata (Guadalupe)

Mé-Zóchi (Trindade)

Pagué (Sant António)

Les illes de São Tomé i Príncep, situades sobre l’Atlàntic equatorial, a 300 km i 250 km respectivament de la costa nord-oest del Gabon, constitueixen el país més petit d’Àfrica. Les illes formen part d’una cadena muntanyosa de volcans extints que inclouen també les illes d’Annobón al sud-oest i de Bioko al nord-est, que pertanyen a Guinea Equatorial, i la Muntanya Camerun a la costa oest d’Àfrica.

L’illa de São Tomé té una grandària de 50 km de llarg i 32 km d’ample i és la més muntanyosa de les illes. La seva màxima altura és de 2.024 m i en ella viu la major quantitat de població i es troba la capital del país, la ciutat de São Tomé

L’illa de Príncep té una mida de 16 km de llarg i 6 km d’ample, i és la segona en grandària. També existeixen diversos illots deshabitats de menor grandària, que formen part del país: Illot de les Rolas, Illot de les Cabres, Illot Bombón, Illot Carozo, Tiñosa Gran i Tiñosa Petita.

Ecològicament, les dues illes formen part de l’ecoregió denominada selva de terres baixes de São Tomé e Príncipe, Príncipe i Annobón

Font: wikipedia