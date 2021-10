Sant Cugat acollirà el Primer Congrés Internacional de Gestió del Coneixement i Talent

Jesús Conte, 7 d’octubre de 2021

Organitzat per la Fundació Impulsa Talentum XXI, tindrà lloc el 26 i 27 de novembre a Esade Creapolis

La Fundació Impulsa Talentum XXI ha presentat en roda de premsa el primer Congrés Internacional de Gestió del Coneixement i Talent, una trobada que enguany tindrà format híbrid, presencial i virtual, però amb voluntat de continuïtat per tal de convertir-se a partir del 2022 en una fira referent del sector.

La presentació va tenir lloc a la seu de la Fundació, amb la participació de Sant Cugat Empresarial i d’Esade Creapolis, amfitrions del congrés en aquesta primera edició. En nom de Sant Cugat Empresarial hi participà Jaume Vives, el seu president, i en nom d’Esade Creapolis, el seu director, Oriol Alcoba.

Segons Bru Recolons, president de la Fundació Impulsa Talentum, l’objectiu d’aquest congrés i posterior fira és oferir un espai de trobada de tot el sector dedicat a la gestió i transferència del coneixement i el talent. Segons Recolons “ens trobem davant d’un model empresarial que irromp amb força, en plena transformació digital de les organitzacions, marcant un altre punt d’inflexió més per prestar atenció en el factor humà, canviant estratègies, estructures i modificant processos, però sobretot posant el focus en la participació, col·laboració i molt especialment en les persones”.

En aquesta trobada, dirigida per l’expert Carles Agustí, s’espera no només el conjunt d’institucions i empreses d’aquests sectors: consultories empresarials, gestió de personal i talent, centres formatius superiors, institucions públiques, empreses tecnològiques, entre d’altres, si no també especialistes i experts de reconegut prestigi en la gestió del talent i la transferència del coneixement. Xavier Sala i Martín, Oriol Amat, Andreu Mas Colell, o John Hoffman, hi participaran de forma presencial o virtual.

Creapolis i Sant Cugat Empresarial

Bru Recolons també ha volgut destacar la importància de fer-ho a Esade Creapolis, “com a exemple d’institució que treballa precisament per a la millora de la gestió del coneixement i del talent en l’àmbit científic i tecnològic”, i amb el suport de Sant Cugat Empresarial, “un teixit empresarial i professional singular que ha sabut convertir Sant Cugat en un hub de coneixement i un pol d’atracció de talent”

Jaume Vives, president de Sant Cugat Empresarial, ha destacat la importància i el gran repte que tenen les empreses a l’hora de gestionar el coneixement, incentivar, fer aflorar, atreure i retenir el talent. L’associació dona suport a les iniciatives innovadores perquè les empreses i el teixit productiu a pugin fer front els nous reptes empresarials.

El Congrés tindrà lloc els propers 26 i 27 de novembre a la seu d’Esade Creapolis i compta amb el suport d’empreses i institucions.

