Sanitat detecta un brot de tuberculosi amb quatre casos a València

18 feb 2017 per SDRCA

Efe | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 18.02.2017

La Conselleria de Sanitat ha confirmat l’existència de quatre casos de tuberculosis relacionats entre si, dos d’ells de companys de classe del mateix institut de València i altres dos, de familiars d’un dels anteriors. Fonts d’este departament de la Generalitat han informat que la Conselleria ha seguit el protocol habitual en estos casos i, entre les mesures preses, es troba la revisió de les persones més pròximes als afectats, tant familiars com a companys.

«El tractament epidemiològic de la tuberculosi està estrictament pautat des de fa molts anys per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)», segons han assegurat les mateixes fonts.

Elevat risc de contagi

La tuberculosi és una malaltia, causada per un bacteri –el bacil de Koch–, altament contagiosa, la qual cosa obliga a extremar les precaucions per a evitar la seua propagació quan sorgix un brot com l’actual. La infecció es transmet de persona a persona a través de l’aire. Quan un malalt tus, esternuda o escup, expulsa bacils a l’aire i prou que una altra persona els inhale per a infectar-se.