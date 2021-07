Núvol, 29 de juliol de 2021

Tot passa. Tot es mor. La televisió —tal com la coneixem— s’està morint. Cada vegada se la mira menys gent, diu Salvador Alsius, que ens parla dels inicis de TV3 i el model actual de la televisió pública catalana al llibre ‘Com TV3 no hi ha(via) res’. Per Gerard E. Mur