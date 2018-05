Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de maig de 2018

Informen fa poc que ha tornat a sortir l’ebola al Congo on en va aparèixer fa anys un brot com aquest. Les notícies diuen que, si bé va iniciar-se en una zona pagesa, ara ha anat a raure en zones urbanes

Tot i que deu ser una altra soca, diferent de la recentment patida a l’Àfrica occidental, l’experiència adquirida en aquests casos hauria d’ajudar que aquesta soca desapareixi el més aviat millor

Malgrat la intervenció caòtica inicial contra la infecció, l’acció conjunta de diferents estaments, on destacava l’OMS, va aconseguir que no s’infectés ningú més.

Un aspecte que va ajudar molt va ser el voluntariat que informava casa per casa sobre què s’havia de fer per prevenir-lo com ara gibrells a les portes de cada casa. El gibrell amb desinfectants dissolts en aigua era per rentar-se mans i braços abans d’entrar a casa. Va ser una lluita en què la higiene personal va ser essencial

El que va quedar és que epidèmies com aquesta fan un forat important en les persones més pobres del planeta… no es pot ser pobre a cap preu

Només la cura continuada de la sanitat permet fer front a malalties tant aquí com a l’Àfrica. Malauradament, molts països africans depenen d’organitzacions humanitàries tant pròpies com estrangeres

També passa sovint que hi ha hospitals africans que no tenen a l’abast les tecnologies necessàries per fer front a les malalties. El resultat no és altre que l’esperança africana de vida és d’uns 51 anys, un 60% de la nostra

Parlant amb africans, es conclou que la sanitat africana se l’ha de guanyar l’Àfrica amb la col·laboració, si volen, d’entitats humanitàries. Àfrica necessita dotar-se dels recursos sanitaris necessaris