Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 31 d’agost de 2018

La SDRCA està redactant en aquest moment el seu 11è llibre el títol del qual és HEALTH CARE IN AFRICA. Ara n’estem fent un avenç perquè encara sou a temps per reservar-lo o participar-hi d’aguna manera

El mercat del llibre és divers, però sempre basat en l’africanitat. Hi poden haver centres dedicats a l’Àfrica que els hi pot interessar: entitats, organismes, oenagés, centres de salut, consolats

L’edició és limitada per la qual cosa cal estar aten al per quan surti a la llum pública. També el podreu treure des de la llibreria SDRCA al costat dels 10 llibres editats fins ara (http://www.sdrca.es/multimedia/llibres/produccio-propia/)

El llibre explica com funciona la sanitat en els 55 països africans i a Espanya que es pren de punt de referència. L’epíleg compara els països africans amb Espanya

La llibreria de la SDRCA té molt d’èxit perquè se’n despengen uns 400 exemplars mensuals de mitjana. Els clients trien els llibres que els són de més interès. Malauradament, els dos de sanitat són els que tenen menys interès de la mateixa forma que els de comerç

Les necessitats de salut i comerç són les importants a l’Àfrica si el que interessa és que aquest continent progressi. L’ajut humanitari no és fàcil de fer perquè ha de ser demanat. Si no, no va

Crec en renovades estructures que van més enllà del que s’està fent en funció de recursos no massa falaguers. Crec en la revisió de centres de salut i en la supervisió de centres d’atenció primària i d’hospitals. Crec que aquestes tasques haurien de ser fetes pels propis africans