Salts quàntics

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de maig 2017

Les cultures africanes i les europees malgrat que tinguin molts punts en comú, són molt diferents

Una mare camerunesa resident al Camerun em va obsequiar de passar un dia amb la seva filla com a agraïment a tots els passos que jo havia fet per ella a casa nostra

La noia en qüestió havia aconseguit una beca d’estudis en una de les nostres universitats. Els problemes que va tenir aquesta noia a l’aterrar aquí ens desmereixen, va ser una cursa d’obstacle que finalment vaig superar

Va ser aleshores que ho va preparar tot per fer contenta la seva mare. Esquivar l’envit per les circumstàncies que es van donar no va ser allò que se’n diu fàcil

Un cop em vaig adonar del joc en qüestió, tot va ser un joc de mirades i de fets. Sense dir res sobre el tema, vaig idear un joc de paraules per evitar que la noia perdés la dignitat. Arran d’aquesta situació vam aconseguir establir una conversa normal sobre temes socials que ens interessaven a tots dos

Ella es va sentir completament alliberada, em va fer condifències, com era la seva família i el seu entorn social al Camerun. Tot va resultar millor després de la petita crisi entre persones totalment oposades

Des de petit sempre he tingut un gran respecte i una gran admiració per les dones. Mai no he pogut sofrir la prostitució perquè em fa molt de mal veure dones que han perdut la dignitat. No puc veure una dona prostituïda

Sempre he buscat les causes d’aquesta degenaració que pateixen no poques dones. La majoria de dones em diuen que ho fan per diners, però, quantes persones estarien disposades a banyar-se en un femer ?

Els diners que fan les dones prostituïdes són per a mi el menys important. No veuen que s’embruten ?

La història està plena d’homes que han intentat treure de la prostitució la seva puta preferida sense èxit

Un dia vaig tenir la debilitat de deixar-me fer una enquesta sobre Barcelona. A la pregunta sobre quin és el principal problema de Barcelona no vaig dubtar: “la prostitució”. L’entrevistadora em va dir: “segur que aquest és el pitjor problema de Barcelona?” Vaig tornar a dir: “sí, la prostitució”

Un dia, com sempre que vaig en taxi, vaig mantenir una conversa amb el taxista sobre la prostitució. Jo la vaig viure molt de prop on treballava sense que ningú s’hi vulgués implicar.

Li vaig preguntar per les putes nigerianes. Ell ho va tenir clar: “aquestes dones són un sac de malalties encara que et posis el preservatiu”. “Pots agafar qualsevol cosa”, va refrendar

En efecte, la prostitució ho embruta tot, no només el cos sinó l’esperit