Salts de granota

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de maig de 2017

La Mediterrània ha vist créixer la presència de tota mena d’embarcacions. Aquest mar, que vincula des de fa segles cultures, té a hores d’ara 3 corredors per on es navega de sud a nord:

corredor magribí

corredor libi

corredor oriental

Tota una sèrie de circumstàncies han fet reduir els fluxos des del Magrib fins a nivells testimonials. El corredor libi és conseqüència de la manca d’ordre en una Líbia on es va assassinar Muammar el-Gaddafi, un magnicidi.

Aquest corredor es dirigeix fora de control cap el sud d’Itàlia o a la petita Malta. Aquest flux està alimentat per traficants de cossos humans.

El corredor oriental està vist que de moment està fora de control d’ença de la fugida de sirians del seu país. A aquests s’hi afegeixen persones de l’est africà sobre tot d’Eritrea, país comparat al règim de Corea del Nord

Tota aquesta flota d’embarcacions al Mediterrani van acompanyades per naus humanitàries ambla intenció de rescatar persones que han caigut al mar o que estan fent-ne el trajecte. Una organització que destaca és Proactiva Open Arms, saludada per Francesc, el Papa

Aquestes dues flotes se n’afegeixen encara dues altres. La Unió Europea va destinar a aquesta zona una flota militar que té per objectiu minvar les embarcacions plenes de persones desesperades, però aspirant a un futur millor. Els objectius de la marina europea són a voltes contradictoris amb els de la flota humanitària

La marina intenta que no surtin embarcacions de la costa líbia, conduïdes per traficants. Arribar a aquesta decisió va costar força perquè no hi havia acord entre els països de la UE

Més recentment s’hi ha afegit la marina americana amb la idea de segar les cames del terrorisme manifest. No patiu, si volem, podrem fer un creuer pel Mediterrani gràcies a la vostra agència de viatges, que us posarà al dia