16 de novembre de 2018

Salt és un municipi de la comarca del Gironès. El riu Ter distingeix Salt. Forma conurbació amb Girona perquè són a tocar. Salt és el segon municipi més pobla de l’àrea urbana de Girona, formada per Sarrià de Ter, Quart, Fornells de la Selva, Vilablareix, Aiguaviva, Sant Gregori i Salt.

El municipi de Salt abriga 29.836 persones en 6,47 km2. Per tant té, una densitat de població notable. Tothom sap que Salt tés dificultat per encabir la immigració que ha rebut. No costa gaire que te n’expliquin anècdotes, però Salt va fer un esforç important per disgregar-se de Girona el 1983

Ningú altre que els veïns de Salt poden explicar millor que ningú la història recent d’aquesta concentració humana. Salt ha esdevingut la localitat catalana més paradigmàtica. Salt, gairebé un poble, es va transformar en lloc d’arribada d’immigrants

Hi ha un neguit especial per l’escola, on conviuen alumnes de diferents nacionalitats i cultures, Així, per exemple, els artistes de Temporada Alta, Festival de tardor de Catalunya, han entrat a les seves escoles. S’ha fet un front comú per combatre-hi la segregació escolar

Aquest és el punt fonamental dels veïns perquè s’han proposat guanyar a pols la segregació. Hi ha també una fornada de joves que tenen i han tingut accés a la Universitat perquè aconsegueixen saltar barreres invisibles. Els universitaris de Salt són les icones del jovent

Hi ha un munt de temes per estudiar de Salt com ara que la comunitat islàmica va demanar que s’investigués el seu líder. Hi ha també un tema important de Salt, és la seva forta dependència de Girona, els consistoris mantenen una comunicació necessària