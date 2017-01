Salah Abdeslam, en una carta: “No tinc vergonya del que sóc”

Atemptats de París: El gihadista, únic pres pels atemptats de París, respon una dona que li va escriure a la presó

Salah Abdeslam, l’únic presumpte gihadista que va participar en els atemptats de París del 13 de novembre de 2015 que està a la presó, mostra la seua religiositat en una carta a una dona que li ha escrit a la presó, a la qual també diu que no té vergonya del que és.

La missiva, de la qual hui ‘Libération’ publica una part del seu contingut, va ser incorporada a la instrucció judicial el passat 11 d’octubre després que els responsables de la presó de Fleury Mérogis en la qual està internat la llegiren, com ho fan sistemàticament amb tots els missatges que envia a l’exterior.

Abdeslam, que ha mantingut un silenci total davant el jutge instructor des de la seua arribada a França el 27 d’abril després de ser arrestat el mes anterior a Brussel·les, contesta en ella a una dona que li havia enviat diverses cartes, i pareix donar compte del seu estat d’ànim.

“En primer lloc, no tinc por que isca una mica de mi perquè no tinc vergonya del que sóc i, a més, què es podria dir pitjor del que ja es diu”, assenyala el presumpte terrorista de 26 anys, que comet algunes faltes d’ortografia.

Considera “sincera” a la seua interlocutora -de la qual ‘Libération’ diu no conéixer la seua identitat, i només que la seua última carta tenia matasellos d’una oficina de correus del departament de Côte d’Or, en el centre de França- i per açò li pregunta per les seues intencions.

“És -precisa- per a assegurar-me que no em vols com si fóra ‘una estrela o un ídol’, perquè rebo correus d’eixe tipus que no em pareixen bé perquè l’únic que mereix que ho adoren és Al·là, senyor de l’univers”.

En eixa línia de les al·lusions religioses, afirma que ell és “musulmà, és a dir, “sotmès a Al·là”.

I pregunta a la dona si ella mateixa també és “submissa” i, en cas que no, li demana que es done pressa a penedir-se i sotmetre’s a Al·là: “No escoltes a la gent, sinó les paraules del teu senyor. Ell et guiarà”.

A Abdeslam es considera un dels responsables de la logística de la cadena d’atemptats a París que en la nit del 13 de novembre de 2015 va causar la mort de 130 persones i diversos centenars de ferits.

El diari, que cita com font a “un bon coneixedor”, indica que en la seua cel·la rep nombrosos correus de catòlics que ho interroguen sobre la seua fe religiosa, però també de dones que li declaren el seu amor i volen tindre un fill amb ell, així com advocats que es proposen per a defendre-ho.