Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de novembre de 2018

Potser us haureu preguntat qui sóc jo. Aquesta pregunta és de fàcil resposta. Sóc un capitalista burgès que creu en la dignitat e les persones. Sóc a més un filàntrop

Tot això pot fer pensar que guardi una fortuna, però per ser un capitalista burgès i un filàntrop només cal tenir la ment en una situació determinada

Vull empalmar amb el viatge llampec que la dona de Donald Trump, Melania, ha visitat durant una setmana l’Àfrica: Ghana, Kenya, Malawi, i Egipte

Aquest viatge de Melania Trump és un viatge clau per a la presidència dels Estats Units d’Amèrica per tot allò que faci falta. No recordeu que Donald Trump va qualificar l’Àfrica com un niu de merda ?

Melania ha posat una pica a Flandes perquè Trump vol reorganitzar la política americana a l’Àfrica donat que, us ho ben asseguro, és un niu de perdició

Àfrica té recursos suficients per fer funcionar el món, però hi manca una bona formació dels africans. Si les persones no estan ben formades, no s’hi pot fer res

Deixem-nos de monsergues perquè Melania va vestir el barret salacot, barret colonial del s. XIX. Melania el va utilitzar, li escau molt bé, com a mínim en el safari de Kenya perquè la volguessin veure forastera, però que l’escoltessin

Estats Units ha fet i farà el que calgui per Libèria, ocupada per exesclaus afroamericans de les plantacions americanes. Només us heu de recordar de l’epidèmia d’ebola (2004-2006)

Estats Units va fer un desplegament molt important per estalviar la mort de molts liberians i de persones de Guinea Conakry i Sierra Leone, però també del Senegal, Malí i Nigèria. Estats Units va utilitzar tota una xarxa logística que va incloure les Canàries i se’n van sortir

Donald Trump després de la clatellada a països africans, s’han pogut actualitzar les relacions diplomàtiques americanoafricanes