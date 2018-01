Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de gener de 2018

Hi ha persones que s’equivoquen quan diuen que hi havia representats 54 estats a la Unió Africana, el que faltava era el Marroc perquè la República Àrab Saharauí Democràtica (RASD) hi és representada des de la seva constitució

Avui dia a la Unió Africana hi ha representats 55 estats, inclòs el Marroc que hi va tornar al cap de 33 anys d’absència. Rabat deu haver pensat que és millor tenir la RASD més a prop

La situació de la RASD al món és molt desgraciada perquè els seus nacionals viuen als núvols. Actualment, la RASD està dividida en tres territoris. El tros més gran és l’ocupat pel Marroc gràcies a l’acord de Madrid entre Espanya, França, Estats Units, el Marroc, Mauritània i Algèria

La llei feta és la que preval. La RASD disposa dels anomenats territoris alliberats o els que no pot controlar el Marroc. Una part significativa de la població sahrauí viu al desert del Tinduf d’Algèria. Estan dividits en 4 campaments cadascun amb el nom d’una localitat del Sàhara marroquí per continuar somiant

Nens i nenes sahrauís de territoris no ocupats pel Marroc vénen els estius a fer les vacances al nostre país. Veure món els ajudarà a ser més forts davant dels anys que els esperen

Els sahrauís es van distanciar del francès, escollint el castellà com a llengua d’expressió a l’exterior, però cal tenir en compte que abans de la Marxa Verda volien la independència d’Espanya, lluitant d’una forma molt rudimentària

La solució del conflicte no es veu a l’horitzó