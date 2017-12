Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de desembre de 2017

El desert del Sàhara és com una mena de mar de sorra amb límits al nord, més enllà del Magrib, i amb límits al sud, el Sahel

El Sahel conforma la frontera sud del desert del Sàhara. Formen part del Sahel la segona corona de països del nord d’Àfrica com ara el Sudan, el Txad, el Níger, Malí (és Malí, però no Mali) o Mauritània

L’estructura d’aquest països es similar al nord, però a l’inrevés. Al nord romanen les darreres marques del desert, una mica cap al sud hi ha zones semidesèrtiques on ja hi creixen vegetals o Sahel pròpiament dit. Al sud d’aquests països ja hi ha terres fèrtils. Són considerats com a països àrabs perquè s’hi parla aquesta llengua

Barcelona disposava d’un important programa de ràdio sobre temes africans. M’hi van convidar un parell de cops. En una locució el director del programa va dir amb pena que s’havien deixat les aportacions oficials a entitats que treballaven al Sahel

Aquest fet prové dels efectes inicials de la crisi que no s’acaba d’anar del tot. Jo vaig intentar d’animar la població d’origen africà dient que les aigües tornarien a la llera del riu. Ara es torna a subvencionar

Els països del Sahel es distingeixen per ser dels més pobres del món amb IDH molt baixos. Només consideracions polítiques tant a nivell nacional com internacional permeten afirmar que els problemes del Sahel exigeixen molt de temps i molts recursos

La dignitat de la Humanitat hauria de permetre que el Sahel s’elevés tot aconseguint solucions. En aquests casos excepcionals la meva idea considera que les oenagés haurien de controlar els recursos que en un pont aeri arribarien d’Europa fins anegar la misèria

Considero en aquest cas que el concurs de les oenagés seria crucial per allunyar-se de la corrupció regnant. Les oenagés haurien de saber totes les característiques geogràfiques i socioeconòmiques del països en qüestió

Bona part d’aquests països estan encara més ofegats per la manca de sortida al mar a diferència de Mauritània i el Sudan. La consideració continental d’aquests països agreuja més la seva situació

Vull animar des d’aquí les oenagés implicades i la cooperació i la necessitat d’ajut a aquests països