Sàhara Occidental

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de setembre de 2017

Recordo com si fos ara que el meu director m’explicava la situació del Sàhara espanyol abans de la Marxa Verda. En aquella època ell era un oficial de l’Exèrcit espanyol destacat al Sàhara

Parlar amb ell era molt interessant perquè t’explicava com els activistes sahrauís feien la seva guerra a favor de la independència del Sàhara.

Frapava una mica com interrogaven a aquests activistes mitjançant el conegut mètode del “bueno, el feo, y el malo”. Els activistes sempre cantaven

Tanmateix, la truita es va girar: els qui eren per la independència del Sàhara es posaren al costat d’Espanya per tal que el Marroc no els engollís

És especialment vibrant com els sahrauís defensen l’ús propi de la llengua castellana

Avui dia hi ha tres Sàhares diferenciats:

els qui no es mogueren de casa (administració marroquina)

els qui viuen al Tinduf (protecció algeriana)

els qui viuen als anomenats territoris alliberats

Espanya sempre ha estat al costat del Sàhara, de la mateixa manera que ho va fer gairebé tot el poble espanyol. Hassan II va triar el buit de poder a Madrid per fer-se el control territorial d’una terra que continua essent espanyola

És conegut de tothom el gran nombre d’associacions d’amistat del poble sahrauí malgrat el pas de més de 40 anys que han trencat la nació sahrauí. No sé comptar quantes nenes i nens sahrauís que han estat adoptats per famílies espanyoles

Tot i això, el que és més conegut és l’arribada de nenes i nens que han acabat el curs acadèmic i que passen les vacances entre nosaltres. He d’afirmar que el nostre poble és gran perquè hi ha moltes persones que s’ocupen d’esdeveniments amb una gran il·lusió i amb moltes ganes

Esperem que la renovada incorporació del Marroc a la Unió Africana puguin significar un diàleg intens amb la RASD (República Àrab Sahrauí Democràtica). Oimés cal tenir en compte que en aquest fòrum també hi participa Espanya com a observadora de ple dret

Si encara no us hi heu fixat, Espanya sempre diu l’última paraula en cas de conflicte…!