Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de juliol de 2018

El Rei del Marroc Mohamed VI hauria d’aconseguir una solució elegant per al Sàhara Occidental. Dic això perquè aquesta persona és de la meva més elevada admiració

El Rei del Marroc hauria de trobar una fórmula per eliminar la confusió que pateix el poble saharauí al bell mig del desert. No puc trobar paraules que permetin posar de manifest l’ostracisme i la dessolació de gran part del poble saharauí

El tractat de Madrid (1975) ha de tenir molta lletra petita i molts acords verbals. No pot ser que el pànic s’hagi transformat en una situació humana intolerable

Res no nega la meva hipòtesi: el Sàhara Occidental està sota administració marroquina, però la sobirania continua essent espanyola. El club dels 6: EUA, França, Espanya, el Marroc, Mauritània i Algèria, hauria de trobar una solució humana a un problema inhumà

Per què no un acord entre Reis ?

En aquesta història hi tenim dos països molt amics del Marroc: Estats Units i França. Espanya ha creat una solució vàlida amb el Marroc en molts temes

Tant com es parla tan sovint del refugiats, ningú es recorda dels refugiats del Tinduf algerià… i han passat molts anys…!

Moment de moure peces ? El Magrib en podria sortir molt reforçat perquè es trencaria el gel entre e Marroc i Algèria. Per què ningú vol baixar de la somera ? Interessos materials com les enormes riqueses minerals del Magrib que no es poden frenar ?

No es pot deixar res per verd. És bo alimentar les passions més eludibles ? Una altra solució és que França mogui peça. La iniciativa hauria de sortir del club dels 6