Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 d’abril de 2018

Sovint només ens recordem de l’Àfrica per situacions climatològiques adverses com ploure fang o l’arribada de grans quantitats de partícules sòlides del Sàhara, suspeses a l’aire. El Sàhara tanmateix és a tocar nostre, i aquest és el primer desert càlid d’arreu del món amb una superfície equivalent a 18 Espanyes

Per situar-nos una mica resulta que fa uns 18.000 anys no va començar a ser desert. Dit d’aquesta manera no diu res, però la primera gran civilització que hi va haver al món fou Babilònia, que data de fa 12.000 anys

Barcelona és sovint lloc d’invasió de pols sahariana, que agreuja la situació tan fràgil de contaminació atmosfèrica. Fa poc s’han notat els efectes sobre la qualitat de l’aire amb moltes partícules en suspensió que poden provocar problemes de caràcter pulmonar a no poques persones. L’OMS considera que les partícules són cancerígenes

Normalment aquesta contaminació per partícules del Sàhara se’n va al cap de pocs dies gràcies a l’acció del vent

No podem dir que estem molt lluny de l’Àfrica perquè és a tocar. Ens toca de prop. La història del nostre món és breu, fa quatre dies que ens vam començar a organitzar fins la nostra presència

Tot el demés és prehistòria perquè no se sabia escriure, només sabem d’avantpassats per coses que ens van deixar aquí a la Terra, aquests són familiars prehistòrics

En aquesta línia hi ha no disposar d’una completa història dels íbers perquè, malgrat saber escriure, nosaltres desconeixem la seva escriptura. Recordo la composició ètnica del nostre país: 61% íbers, 20% orientals, i 19% magribins

La pols d’Àfrica recorda que no només en formem part (Canàries, Ceuta, i Melilla) sinó que hi mantenim relacions personals i climatològiques