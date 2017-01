Rutte: “Ves-te’n si no t’agrada com vivim”

24 gen 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – HOLANDA – foto EFE – EL PUNT AVUI+ – 24 gener 2017

Rutte, primer ministre holandès, dijous a Davos

POLÍTICA: El primer ministre d’Holanda, el liberal Mark Rutte, va convidar ahir aquells “que no estiguin d’acord amb els valors holandesos” a abandonar el país, en una carta oberta de cara a les eleccions generals que tindran lloc el pròxim 15 de març. El premier va criticar “les persones que abusen de la llibertat” existent a Holanda i, en aquest sentit, va esmentar “els que es neguen a adaptar-se” als costums del país i en rebutgen els valors i els que “assetgen els homosexuals o les dones amb faldilles curtes”. Com a exemple, va recordar la polèmica negativa d’un musulmà a encaixar la mà amb una dona durant una entrevista de feina a l’empresa nacional d’autobusos. “A Holanda, és normal que encaixem les mans uns amb els altres. El que no sigui capaç d’entendre una cosa tan fonamental és millor que se’n vagi”, hi va afegir Rutte, candidat a la reelecció als comicis de març. El primer ministre va reiterar aquest missatge en una entrevista publicada ahir pel diari holandès AD: “Si no t’agrada com vivim aquí, ves-te’n del país, ves-te’n”. Els sondejos situen la intenció de vot per al partit de Rutte (VVD) per darrere del de l’ultradretà Geert Wilders, que ahir va fer una piulada a Twitter acusant el primer ministre d’haver obert les fronteres als immigrants i demandants d’asil i d’haver “islamitzat” el país. Rutte ha descartat formar coalició amb l’extrema dreta.